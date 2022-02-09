ثلاثي تحكيم بورندي لإدارة مباراة الوفاق وحور ية كوناكري

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ثلاثي تحكيم بورندي، لإدارة مباراة رابطة الأبطال، بين وفاق سطيف، وحورية كوناكري الغيني.

وسيدير هذه المباراة الحكم ندابهاوينمانا، بمساهدة مواطنيه نيونغابو، مساعد أول، ونديمونزيغو، مساعد ثاني، بالإضافة لغاتوغاتو حكم رابع.

كما تقرر خوض هذه المباراة يوم السبت المقبل، بملعب “الجنرال لانسانا كونتي”، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع وفاق سطيف، وحورية كوناكري، تدخل ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة الأبطال.