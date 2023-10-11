ثلاثي تحكيم تونسي لإدارة ودية المنتخب الوطني والرأس الأخضر

تم تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الرأس الأخضر، هذا الخميس بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تعيين الحكم التونسي، محرز المالكي، لإدارة ودية الخضر، أمام الرأس الأخضر.

وسيدير المالكي، هذا اللقاء، بمساعدة مواطنيه، أيمن اسماعيل، مساعد أول، ويوسف جامي، مساعد حكم ثاني، فيما عين عبد المؤمن توابتي حكما رابعا، وحست عرزوز مراقبا للقاء.

يذكر أن المباراة الودية التحضيرية للمنتخب الوطني، أمام الرأس الأخضر، مقررة هذا الخميس، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.