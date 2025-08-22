ثلاثي تحكيم جزائري لإدارة مباراة أوغندا والسنغال في ربع نهائي “الشان”

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم جزائري، لإدارة مواجهة أوغندا والسنغال في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 “الشان”.

والمرتقبة غدا السبت، بملعب مانديلا في مدينة كامبالا بأوغندا.

ويضم الطاقم التحكيمي المعين كلًا من: لحلو بن براهم حكم ساحة، وأكرم زرهوني، مساعدًا أول، وإبراهيم بوخالفة مساعدًا ثانيًا.

ويعَدُّ هذا التعيين اعترافًا بكفاءة الحكم الجزائري على المستوى القاري. لا سيما بعد الأداء الجيد الذي قدمه الحكام الجزائريون في النسخ السابقة من البطولات الإفريقية. سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.