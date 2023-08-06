ثلاثي تحكيم جزائري لإدارة مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

عين الإتحاد العربي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم جزائري، لإدارة مباراة ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، الجارية بالسعودية.

وأختير الحكم مقران قوراري، لإدارة هذه المباراة التي ستجمع اليوم الأحد، فريقي الشباب السعودي، بالوحدة الإماراتي.

كما سيدير الحكم قوراري، هذا اللقاء، بمساهعدة مواطنيه أكرم زرهوني، مساعد أول، ولطفي بوكواسة مساعد حكم ثاني.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، انطلاقا من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر.