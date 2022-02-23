ثلاثي تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وشبيبة الساورة

عينت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم سنغالي، لإدارة مباراة الاتحاد الليبي، وشبيبة الساورة، لحساب كأس الكاف.

وسيدير هذه المباراة، السنغالي داوادا غوي، بمساعد مواطنيه، نوها بانغورا، ، وأمادو نغوم، بالإضافة للحكم رابع، لألبار ضيوف.

كما تدخل هذه المواجهة التي ستجمع الاتحاد الليبي، بشبيبة الساورة، ضمن الجولة الثالثة، للمجموعة الثانية من منافسة كأس الكاف.

في حين من المقرر أن تجرى هذه المباراة، يوم الأحد المقبل، بملعب “شهداء بنينا”، بمدينة بن غازي.