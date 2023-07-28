ثلاثي تحكيم عراقي لإدارة مباراة شباب بلوزداد والرجاء البيضاوي

عين الاتحاد العربي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم من العراق، لإدارة المباراة الافتتاحية لشباب بلوزداد في البطولة العربية، والتي ستجمعهم بالرجاء المغربي.

وأختير علي صباح عداي القيسي، كحكم رئيس لهذه المباراة، المقررة أمسية اليوم الجمعة، انطلقا من الثانية زوالا بتوقيت الجزائر.

كما سيدير الحكم القيسي، هذه المواجهة، بمساعدة مواطنيه حيدر عبد الحسن علي، مساعد أول، وأمير داود حسين، مساعد حكم ثاني.

وعيّن الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم السوري، حنا حطاب، كحكم رابع في هذه المواجهة التي تعتبر داربي مغاربي.