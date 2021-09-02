ثلاثي تحكيم كاميروني لإدارة مواجهة الجزائر وجيبوتي

عين الإتحاد الدولي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم كاميروني لإدارة المواجهة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره من جيبوتي، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن تعيين الحكم الكاميروني نغاو بليز يفن، لإدارة هذه المواجهة، بمساعدة مواطنيه ميني رودريغ، بالإضافة عمر ساندا.

وبالإصافة لهذا الثلاثي، سيكون الحم الكاميروني الآخر، بيتو جينوت فرانك، حكم رابع في هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري، يواجه نظيره الجيبوتي، سهرة اليوم الخميس، بملعب “مصطفى تشاكر”، انطلاقا من الساعة الـ(20:00).