ثلاثي تحكيم ليبيري لإدارة مباراة وفاق سطيف وفورتون

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من ليبيريا، لإدارة مباراة الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال، والتي ستجمع وفاق سطيف بنادي فورتون الغامبي.

وسيدير هذه المباراة الحكم الليبيري، موزيس فوركبا، بمساعدة مواطنيه، وانكا وانكا دو، وابراهام فهبولا.

وتدخل هذه المواجهة التي ستجمع وفاق سطيف، بنادي فورتون الغامبي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن هذا اللقاء من المقرر إجراؤه يوم 11 سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الخامسة زوالا، على ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو الغامبية.