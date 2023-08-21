ثلاثي تحكيم ليبي لإدارة لقاء العودة بين السياسي والنجم الساحلي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، ثلاثي تحكيم من ليبيا، لإدارة لقاء العودة من الدور التصفوي الأول لرابطة الأبطال، بين شباب قسنطينة، والنجم الساحلي التونسي.

وأسندت لجنة التحكيم التابعه لـ”الكاف” مهمة إدارة هذا اللقاء المقرر يوم السبت المقبل، للحكم الليبي محمد آغا، كحكم رئيسي.

وسيدير محمد آغا، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه باسم سيف النصر، مساعد أول، ومحمد فرج، حكم مساعد ثاني، فيما سيكون جبريل ديمبلي، من التشاد محافظا للقاء .

يذكر أن مباراة الذهاب من الدور التصفوي الأول لرابطة الأبطال، التي جمعت شباب قسنطينة، بالضيف النجم الساحلي، انتهت بفوز هذا الأخير بثنائية نظيفة.