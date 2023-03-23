ثلاثي تحكيم مصري لادارة مباراة اتحاد العاصمة والأخضر الليبي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” ثلاثي تحكيم من مصر. لإدارة المباراة التي ستجمع فريق اتحاد العاصمة بضيفه الأخضر الليبي، لحساب كأس الكاف.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعيين الحكم محمود البنة، لإدارة هذه المباراة.

كما سيدير محمود البنة، هذه المباراة بمساعدة مواطنيه، يوسف وحيد يوسف ( مساعد حكم أول)، وسامي أبو زيد (حكم مساعد ثاني).

يذكر أن اتحاد العاصمة، يواجه نادي الأخضر الليبي، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس “الكاف”، يوم 2 أفريل، بملعب “5 جويلية” بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.