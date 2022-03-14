ثلاثي تحكيم مغربي لإدارة قمة شباب بلوزداد والنجم الساحلي

عينت “الكاف”، ثلاثي تحكيم مغربي، لإدارة المباراة المقبلة لشباب بلوزداد، ضمن رابطة الأبطال، والتي ستجمعهم بالنجم الساحلي التونسي.

وسيدير هذه المباراة، الحكم المغربي رضوان جياد، بمساعدة مواطنيه، لحسن عزقاو، مساعد أول، ومصطفى أكركاد كمساعد حكم ثاني.

كما تدخل هذه المباراة، المقررة يوم السبت المقبل بملعب “5 جويلية، ضمن الجولة الخامسة من رابطة أبطال افريقيا.

يذكر أن شباب يلوزداد يحتل المرتبة الثانية في مجموعته بثمانية نقاط، فيما يتواجد النجم الساحلي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.