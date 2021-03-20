ثلاثي تحكيم مغربي لإدارة مباراة المولودية والزمالك

عينت لجنة التحكيم التابعة للكاف، ثلاثي تحكيم مغربي لإدارة المباراة المقبلة لمولودية الجزائر، لحساب رابطة الأبطال، والتي ستجمعهم بالزمالك المصري.

وسيدير هذه المواجهة الحكم المغربي نور الدين الجعفري، وسيساعده في إدارتها مواطنيه يحي الطوالي، مساعد أول، وحمزة النصيري، مساعد حكم ثاني.

ويسعى فريق مولودية الجزائر للفوز بهذه المباراة، من أجل ترسيم تأهله للدور المقبل من هذه المنافسة القارية.

يذكر أن مولودية الجزائر، يتواجد في المركز الثاني من مجموعته، وهو بحاجة لنقطة واحدة فقط لضمان تأهله بصفة رسمية لربع نهائي رابطة الأبطال.