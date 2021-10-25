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الرياضة

ثلاثي تحكيم من إريتيريا لادارة مباراة سيدات الخضر والسودان

بقلم كريم.تيغرمت
ثلاثي تحكيم من إريتيريا لادارة مباراة سيدات الخضر والسودان
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عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم من إيريتريا، لإدارة مباراة العودة لسيدات المنتخب الوطني، أمام نظيرتهن من السودان، ضمن تصفيات الكان.

وستدير هذه المواجهة الحكم المصرية سوزان سمر يوهاناس، بمساعدة مواطنتيها السا غبراب، بالإضافة لورساي ميلاك.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة، يوم غد الثلاثاء، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، بملعب “هلال ستديوم” بأم درمان.

يذكر أن سيدات المنتخب الوطني، فزنا في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، بنتيجة 14-0.

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