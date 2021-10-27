ثلاثي تحكيم من البنين لإدارة لقاء المنتخب الوطني وجيبوتي

عينت لجنة التحكيم التابعة للفيفا، ثلاثي تحكيم من البنين، لإدارة مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره من جيبوتي، لحساب تصفيان مونديال 2022.

وسيدير الحكم البنيني لويس هونغناندان، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه أيمافو أيمار، بالإضافة للحكم الساعد الثاني أوغوستان كوبيميدي، بالإضافة للحكم الرابع محمد عيسى.

وتم ترسيم إجراء هذه المباراة بملعب “القاهرة” بمصر، يوم الجمعة 12 نوفمبر، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره من جيبوتي، تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.