ثلاثي تحكيم من رواندا لادارة مباراة إتحاد العاصمة وكيب تاون

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الروندي ساموال أويكوندا، لادارة مباراة إتحاد العاصمة، ومضيفه كيب تاون الجنوب افريقي.

وسيدير الحكم سموال أويكوندا، هذه المباراة، بمساعدة مواطنية، موتوييمانا، كمساعد أول، وغراتغوا، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لإشيموي، كحكم رابع.

كما ستلعب هذه المباراة، أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، على ملعب (كيب تاون) بجنوب افيرقيا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بفريق كيب تاون، تدخل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.