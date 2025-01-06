ثلاثي جزائري ضمن الأفضل في “الشامبينز ليغ” و”الكاف”

تواجد 3 لاعبين جزائريين، في التشكيلة المثالية للأسبوع الخاصة بالمنافسين القاريتين دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وبعد اختتام لقاءات الجولة الـ 4 من منافستي “الشامبينز ليغ” و”الكاف”، نشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة كل منافسة.

وشهدت تشكيلة دوري الأبطال، تواجد لاعب “الخضر” ونجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي. الذي سجل هدفا في هزيمة ناديه أمام بيراميدز المصري بثنائية لهدف، بتقييم 7.9، مقابل غياب لاعبي المولودية وبلوزداد.

فيما عرفت تشكيلة كأس الكونفدرالية، تواجد الظهيرين الأيمن والأيسر لـ شباب قسنطينة، الفائز برباعية أمام برافوس الأنغولي، مداحي وبعوش، وحصل الأول على تقييم 9/10 وهو ثالث أفضل تنقيط في التشكيلة. فيما حصل بعوش، على تقييم 8.1