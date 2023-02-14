ثلاثي جزائري ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال

تواجد الثلاثي الجزائري دراوي و توغاي إلى جانب بوزوغ في التشكيلة المثالية عن الجولة الأولى من دوري المجموعات لرابطة الأبطال.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم عبر صفحته الرسمية “الفايسبوك” عن التشكيلة المثالية، أين تواجد دراوي الذي تألق في مباراة فريقه شباب بلوزداد أمام الزمالك المصري.

كما تألق توغاي بشكل ملفت للانتباه مع فريقه الترجي التونسي، إلى جانب بوزوغ الذي تألق هو الأخر مع فريقه الرجاء البيضاوي.

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