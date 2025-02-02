ثلاثي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للدورين السعودي والقطري

تواجد ثلاثة لاعبين جزائريين في التشكيلة المثالية للدورين السعودي والقطري بعد تألقهم اللافت للإنتباه خلال الجولة الماضية.

ونال رياض محرز تنقيط بـ 8.5 من قبل موقع “صوفاسكور” بعد تألقه في الجولة الـ 18 من دوري “روشن” رفقة ناديه الأهلي السعودي خلال مواجهة مستضيفه نادي العروبة.

كما نال بغداد بونجاح تنقيط 8.2 حسب موقع “صوفاسكور” بعد تألقه رفقة ناديه الشباب القطري، رغم الخسارة أمام المستضيف نادي قطر، وهو الذي سجل الهدف الوحيد لناديه.

إلى جانب ذلك، تواجد سفيان هني في التشكيلة المثالية لنفس الجولة، وهو الذي نال تنقيطا ممتازا وصل إلى 8.3، بعد توهجه في لقاء فريقه الغرافة أمام نادي الريان في قمة الجولة الـ 14 من دوري قطر.

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