ثلاثي جزائري مرشح لجائزة أحسن لاعب مغاربي 2017

رشحت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، كل من رياض محرز، فوزي غولام وسفيان هني للتنافس على جائزة أحسن لاعب مغاربي 2017.

وكشفت الصحيفة الفرنسية عبر موقعها الرسمي، أن ترشيح مدافع الخضر فوزي غولام، جاء نظير تتويجه كأحسن ظهير أيسر في ايطاليا.

بينما رشح قائد أندرلخت البلجيكي سفيان هني، بعد اختياره كأحسن ممرر في الدوري البلجيكي الموسم الماضي بـ 14 تمريرة حاسمة.

أما محرز، الفائز بهذا اللقب موسمي (2015،2016)، فتم ترشيحه بعد بلوغه ربع نهائي رابطة الأبطال رفقة ليستر سيتي.

كما تمكن محرز، في هذه المنافسة من تسجيل أربعة أهداف، وتقديم تمريرة حاسمة، اضافة لتوهجه في الجولات الأخيرة لهذا الموسم