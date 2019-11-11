ثلاثي جزائري يقود التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

الرياضة
  • -
  • 0
ثلاثي جزائري يقود التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
بقلم أمير بهلول

يواصل كل من “عطال”، “دولور” و “أوكيدجة” صنع الحدث في الدوري الفرنسي بعد الأداء الكبير الذي ظهر به كل لاعب.

وتم اختيار الثلاثي الجزائري في التشكيلة المثالية للجولة الـ 13 من “الليغ 1”.

وبات يوسف “عطال” ملك الرواق الأيمن في الدوري الفرنسي وهو ما يسيل لعاب الكثير من الأندية الأوروبية المهتمة بخدماته.

في حين “أندي دولور” يؤكد من مباراة لآخرى أنه الأفضل في “فريقه”، ويعتبر ثاني أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بعد “سليماني”.

أما “أوكيدجة” فنال الثناء بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام “ليل”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=724668

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com