ثلاثي جزائري يقود التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

يواصل كل من “عطال”، “دولور” و “أوكيدجة” صنع الحدث في الدوري الفرنسي بعد الأداء الكبير الذي ظهر به كل لاعب.

وتم اختيار الثلاثي الجزائري في التشكيلة المثالية للجولة الـ 13 من “الليغ 1”.

وبات يوسف “عطال” ملك الرواق الأيمن في الدوري الفرنسي وهو ما يسيل لعاب الكثير من الأندية الأوروبية المهتمة بخدماته.

في حين “أندي دولور” يؤكد من مباراة لآخرى أنه الأفضل في “فريقه”، ويعتبر ثاني أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بعد “سليماني”.

أما “أوكيدجة” فنال الثناء بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام “ليل”.