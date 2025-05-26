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الرياضة

ثلاثي مولودية الجزائر يغيب عن مواجهة الساورة

بقلم عزيز طالبي
ثلاثي مولودية الجزائر يغيب عن مواجهة الساورة
مولودية الجزائر
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أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر غياب الثلاثي، سفيان بايازيد، عبد القادر منزلة ومحمد بن خماسة، عن مواجهة شبيبة الساورة.

وهي المباراة المرتقبة غدا الثلاثاء لحساب الجولة الـ27 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر أن سبب الغياب عن سفرية بشار لمواجهة “نسور الجنوب” يعود إلى الإصابة التي يعاني منها الثلاثي.

وتلقى الفريق العاصمي ضربة موجعة بغياب ثلاثة من أبرز ركائزه عن المواجهة المهمة والفاصلة بنسبة كبيرة في حسم لقب البطولة.

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