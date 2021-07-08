ثلاثي وفاق سطيف يقترب من الاحتراف في أوروبا

كشف سهرة اليوم الخميس موقع “ديزاد فووت” أن ثلاثي فريق وفاق سطيف أحمد قندوسي، محمد أمين عمورة وحسام غشة يقترب من الاحتراف في أوروبا.

ذات المصدر أضاف أن قندوسي وعمورة وصلهما عرضا رسميا من فريق ينشط في الدوري التركي الممتاز بقيمة 900 ألف يورو.

وينتظر الفريق التركي رد إدارة وفاق سطيف باعتبار أن الثنائي مُرتبط بعقد مع متصدر الدوري الجزائري.

هذا وأكد الموقع ذاته أن حسام الدين غشة الذي انتهى عقده مع “لونطونت” مؤخرا سيلتحق بفريق أنطاليا سبور التركي بعقد يمتد لثلاث سنوات.