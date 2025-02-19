ثلاثي جزائري ضمن التشكيلة المثالية لدور مجموعات رابطة الأبطال

تضمنت التشكيلة المثالية لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا حضور ثلاثة لاعبين جزائرين. ويتعلق الأمر بكل من أيوب عبد اللاوي والحارس عبد اللطيف رمضان من مولودية الجزائر. ويوسف بلايلي المحترف في الترجي الرياضي الجزائري.

وقاد الثنائي الجزائري أيوب عبد اللاوي وعبد اللطيف رمضان، فريق مولودية الجزائر للتأهل إلى ربع نهائي المنافسة القارية، بعد التعادل السلبي في الجولة الأخيرة أمام يانغ أفريكانز التنزاني.

كما قاد بلايلي فريقه الترجي للفوز أمام أبيدجان العاجي، في الجولة الأخيرة بثلاثية مقابل هدف واحد.

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