ثلاثي تحكيم جزائري لإدارة مباراة السودان ونيجيريا في “الشان”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم جزائري لقيادة مباراة السودان ونيجيريا، في إطار كأس إفريقيا للمحليين (شان).

ويتكون طاقم التحكيم الذي سيدير هذه المباراة من حكم الساحة، لطفي بوكواسة، حعادل عبان، مساعدا أول، ولحلو بن براهم، حكما مساعدا في غرفة (VAR).

وتعَدُّ هذه الخطوة تأكيدًا على المكانة المرموقة التي يحظى بها التحكيم الجزائري على الساحة القارية. ودليلًا على تميّز الحكام الجزائريين في مختلف المنافسات الدولية.

المباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأهمية خاصة في سباق التأهل، مما يجعل تعيين طاقم تحكيم من طراز عالٍ أمرًا ضروريًا لضمان سيرها في أجواء تنافسية نزيهة.