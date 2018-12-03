ثلاث أسماء جزائرية تشارك في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية، إستضافة بطلات العرب في الألعاب الأولمبية في واحد من كبرى الندوات للحديث على ناجحات المرأة العربية في الساحة الرياضية.

وأكدت بطلات الجزائر حسيبة بولمرقة، نورية مراح، صورية حداد، مشاركتهن في المؤتمر الذي سيقام بالقاهرة في الفترة الممتدة ما بين 27 و30 مارس المقبل برعاية الجامعة العربية.

وإلى جانب إستضافة بطلات الأولمبياد فإن المؤتمر سيستقبل أبرز الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات العربية إلى جانب حضور وفود للمؤسسات الرياضية في الوطن العربي.