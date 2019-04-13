ثلاث إصابات في انهيار نفق بقسنطينة

الحادث أدى إلى وقوع 3 إصابات لمواطنين كانوا بأعلى الممر .
تمكنت مصالح الدرك الوطني للجلفة، من حجز 290 قنطار من القمح اللين "الفرينة"، في إطار مكافحة عملية تحويلها لغير وجهتها، للإستهلاك البشري.
وحسبما علم اليوم السبت،…
شهد الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين بلدية بولحاف الدير، وعاصمة الولاية تبسة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 سنة.
الضحية يسمى،…
وقع حادث انهيار جزئي في أحد الأنفاق داخل المدينة القديمة، نهج رواق السعيد المعروف برحبة الصوف بولاية قسنطينة.
الحادث أدى إلى وقوع 3 إصابات لمواطنين كانوا…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)