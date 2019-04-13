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ثلاث إصابات في انهيار نفق بقسنطينة

أخبار الجزائر
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ثلاث إصابات في انهيار نفق بقسنطينة
بقلم شمس الدين تامن

وقع حادث انهيار  جزئي في أحد الأنفاق داخل المدينة القديمة، نهج رواق السعيد المعروف برحبة الصوف بولاية قسنطينة.

الحادث أدى إلى وقوع 3 إصابات لمواطنين كانوا بأعلى الممر .


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