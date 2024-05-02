ثلاث اتفاقيات لعصرنة إدارة خدمات المياه

وقعت شركة الجزائرية للمياه، على ثلاث اتفاقيات مع مختلف الهيئات بغية تعزيز التعاون في تطبيق تكنولوجيات الرقمنة و التقنيات الحديثة لإدارة الخدمات العمومية الخاصة بالمياه الشروب.

و تم خلال اللقاء المنظم تحت شعار “تحديات وآفاق شركة الجزائرية للمياه” التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين هذه الشركة و مختلف الهيئات. بغية تعزيز التعاون في تطبيق تكنولوجيات الرقمنة و التقنيات الحديثة لإدارة الخدمات العمومية الخاصة بالمياه الشروب”.

ويتعلق الامر باتفاقية تم التوقيع عليها مع بنك الزراعة والتنمية الريفية (BADR) لتسهيل الخدمات المصرفية لصالح عمال الجزائرية للمياه.

كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع شركة “Basseer Technology for Innovation” لتطوير منصة تكنولوجية مبتكرة. لتحسين إدارة منشآت الري التي تديرها شركة الجزائرية للمياه.

وتم توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة “Slick Pay” لتمكين زبائن الجزائرية للمياه من دفع فواتيرهم. عبر منصة جديدة آمنة وسريعة للدفع الإلكتروني.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي إيرادات شركة الجزائرية للمياه سنة 2023 مبلغ 35,64 مليار دج. وهو كذلك المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة.

وفي نفس السنة قامت الشركة بتوفير المياه الصالحة للشرب ل 30,6 مليون زبون. مع إنتاج كمية مياه صالحة للشرب تقدر بحوالي 1,99 مليار متر مكعب.

كما تم خلال نفس السنة استعادة ما لا يقل عن 8,11 مليون متر مكعب من المياه وتصليح أكثر من 292.700 تسرب عبر الوطن.

و القضاء كذلك على أكثر من 25.500 ربط غير قانوني وغير مشروع، مما سمح باستعادة حوالي 4,6 مليون متر مكعب. من المياه التي تم استهلاكها بطرق غير قانونية.

حيث تحصي شركة الجزائرية للمياه 36.463 عامل و ازيد من 6,2 مليون زبون.

وفي سياق آخر، تم تكريم نحو عشرة ممثلي مهن المياه التابعين لشركة الجزائرية للمياه لتفوقهم في مهامهم.

كما تم تكريم الوحدات الثلاث الأولى لشركة الجزائرية للمياه (سوق أهراس، جيجل، المسيلة). التي عملت على توسيع تغطيتها لضمان توفير المياه لمختلف البلديات في ولاياتها. ووفقا للبيانات المقدمة، تمتلك هذه الوحدات وكالات متنقلة لتحسين جودة خدماتها العمومية.

وفي نفس السياق، تم تكريم وحدات الجزائرية للمياه التي شاركت بشكل كبير في مختلف الحملات التحسيسية. التي أطلقتها الشركة, والوحدات العشر التي حققت “أرقاما قياسية” في تحصيل ديون الشركة من المشتركين.

وأشار المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، مصطفى رقيق، في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن الشركة. حققت سنة 2023 نجاحات كبيرة، سواء في التطوير أو تحسين الخدمات.

وفي هذا الصدد، أشاد بجميع كفاءات الشركة” لتفانيهم وتضحياتهم في العمل وحرصهم على المضي قدما.

وأكد رقيق في هذا الصدد أن هناك الكثير من التحديات التي يجب رفعها والأهداف التي يجب تحقيقها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور