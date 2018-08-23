ثلاث بلديات بمعسكر تستفيد من خدمات الهاتف والأنترنيت

إستفادت بلديات الغمري وواد تاغية وبوحنيفية بولاية معسكر، مؤخرا من تشغيل 3 محطات إرسال جديدة لخدمات الهاتف والإنترنت.

وتمتاز هذه المحطات بتدفق عالي، حسب بيان لمصالح إتصالات الجزائر، اليوم الخميس.

حيث أنها تتمتع كل واحدة منها بالقدرة على خدمة 800 مشترك.

و ستساههم هذه المنشآت في فك العزلة، عن سكان تلك المناطق والقرى القريبة منها.

وتمكينهم من الإستفادة من خدمات الهاتف والإنترنت، خاصة وأن المحطات الثلاثة تخدم مناطق تقع على الحدود الإدارية مع ولايات مجاورة.

و إرتفع عدد محطات الإرسال لخدمات الهاتف والإنترنت، عبر تكنولوجيا الجيل الرابع المستغلة بولاية معسكر إلى 44 محطة إرسال.