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الرياضة

ثلاث جوائز دولية كبرى في طواف الجزائر الدولي للدراجات

بقلم فيصل زيان بوزيان
ثلاث جوائز دولية كبرى في طواف الجزائر الدولي للدراجات
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ينطلق غدا الأحد، ولغاية تاريخ 18 فيفري الجاري، طواف الجزائر الدولي للدرجات، و بمشاركة 17 فريقاً.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية للدراجات، فإن الطواف سيمتد لمسافة إجمالية تفوق 1404 كلم يجوب خلالها ولايات شرق وجنوب الجزائر.

كما ستتخلل هذا الطواف ثلاث جوائز دولية كبرى و هي: الجائزة الكبرى لساقية سيدي يوسف (122 كلم) اليوم السبت.
الجائزة الكبرى لسوناطراك (141 كلم) بتاريخ 20 فيفري، و الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر (84 كلم) بتاريخ 21 فيفري.

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رابط دائم : https://nhar.tv/39JCC
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