ثلاث جوائز دولية كبرى في طواف الجزائر الدولي للدراجات
بقلم فيصل زيان بوزيان
ينطلق غدا الأحد، ولغاية تاريخ 18 فيفري الجاري، طواف الجزائر الدولي للدرجات، و بمشاركة 17 فريقاً.
وحسب بيان الإتحادية الجزائرية للدراجات، فإن الطواف سيمتد لمسافة إجمالية تفوق 1404 كلم يجوب خلالها ولايات شرق وجنوب الجزائر.
كما ستتخلل هذا الطواف ثلاث جوائز دولية كبرى و هي: الجائزة الكبرى لساقية سيدي يوسف (122 كلم) اليوم السبت.
الجائزة الكبرى لسوناطراك (141 كلم) بتاريخ 20 فيفري، و الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر (84 كلم) بتاريخ 21 فيفري.
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