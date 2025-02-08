ثلاث جوائز دولية كبرى في طواف الجزائر الدولي للدراجات

ينطلق غدا الأحد، ولغاية تاريخ 18 فيفري الجاري، طواف الجزائر الدولي للدرجات، و بمشاركة 17 فريقاً.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية للدراجات، فإن الطواف سيمتد لمسافة إجمالية تفوق 1404 كلم يجوب خلالها ولايات شرق وجنوب الجزائر.

كما ستتخلل هذا الطواف ثلاث جوائز دولية كبرى و هي: الجائزة الكبرى لساقية سيدي يوسف (122 كلم) اليوم السبت.

الجائزة الكبرى لسوناطراك (141 كلم) بتاريخ 20 فيفري، و الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر (84 كلم) بتاريخ 21 فيفري.