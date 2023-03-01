ثلاث سنوات حبسا لشاب قام بسب قاضي أثناء تأدية مهامها

سلطت محكمة الجنح بشراقة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لشاب قام بسب قاضي اثناء تادية مهامها (ب.م). كما سلطت المحكمة عقوبة عام حبسا غير نافذا لقريبته (أ.أ)

مجريات قضية الحال، تعود الى الى اواخر شهر فيفري حينما كانت المتهم الرئيسي رفقة قريبته. متواجدين على مستوى قاعة الجلسات بمحكمة شراڨة. من أجل سماع منطوق الحكم في حق احد اقاربهما لمتابعة هذا الاخير في قضية جزائية.

وفور النطق بحكم إدانته بدأ المتهمان بالصراخ مسببان بذلك فوضى أخّلت بنظام الجلسة. الأمر الذي دفع بعناصر الشرطة المكلفين بتوفير النظام داخل قاعة المحاكمة أن يطلب منهما السكوت والخروج من القاعة. إلا أنها فور خروجها وجها عبارات سب و شتم للقاضي التي كانت تتراس الجلسة.

و بعد توقيفهما واقتيادهما إلى مركز الأمن المحاذي للمحكمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما. قبل تقديمهما أمام نيابة محكمة الحال التي وجهت لهما تهمة اهانة قاضي أثناء تأدية.

المتهمان وبمثولهما للمحاكمة، طالبا العفو من هيئة المحكمة، وبعد التماس وكيل الجمهورية ،حدد القاضي الحكم السالف ذكره.

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