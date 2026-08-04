3 سنوات حبسا نافذا للناشط الجمعوي الذي حاول الإنتحار أمام مبنى وزارة العدل

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للناشط الجمعوي زقوط فوزي. على خلفية محاولته الانتحار أمام مبنى وزارة العدل

في حين أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين عام وعامين إلى 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. ويتعلق الأمر بكل من (م.ه) ،(ع.م) سائق سيارة اجرة غير شرعيةو .(ي.ا) و (ب.ا) عون امن بمستشفى

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 1 جوان من سنة 2025 أثناء قيام المتهم زقوط فوزي ناشط جمعوي

الساكن ببلدية فرندة بالذهاب أمام مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا، وسكب البنزين على جسده، و اضرام النار في جزئه العلوي من جسده محاولا الانتحار أمام مبنى وزارة العدل ، وحسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة ان المتهم انداك تنقل الى عين المكان رفقة شخصين احدهما قام بنقله والثاني تكفل بتوثيق محاولة الانتحار ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمون وخلال مثولهم أمام قاضي الجنح وجهت لهم تهم تتعلق بالقيام بأفعال وأقوال وكتابات علنية الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا. وكذا جنحة تعريض حياة الغير وسلامته للخطر بالإنتهاك البيّن لواجب من واجبات الإحتياط و السلامة التي يفرضها القانون. بالإضافة كذلك إلى جنحة النشر و الترويج عمدا لاخبار و انباء كاذبة و مغرضة بين الجمهور من شأنها الاخلال بالنظام العام،جنحة اساءة استغلال الوظيفة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور