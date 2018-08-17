ثلاث سنوات حبس لشخصين كانا يروجان الحبوب المهلوسة بوهران

أصدرت محكمة وهران حكما قضائيا بالسجن ثلاث سنوات في حق شخصين توبعا في قضية ترويج الحبوب المهلوسة أمام ملعب بوعقل بوهران.

حيثيات القضية تعود بعد ورود معلومات لمصالح الأمن الوطني تفيد بقيام شخصين يروجان المخدرات والحبوب المهلوسة من مختلف الأصناف للأنصار.

أين تم التحرك وإلقاء القبض على المشتبه فيها في حالة تلبس بسيارة “كليو كومبيس” وبحوزتهما 280 قرص ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بهذه السموم.

وصرح المشتبه فيها،أنهما إشتريا الحبوب من أحد المروجين ومعتادون على ترويج هذه الحبوب أمم الملعب بوهران.