ثلاث شباب مهددون بالحبس بعد بيعهم “شمة” مسموسة وغير مفوترة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذ لثلاث شباب “ش.ي””ط.ن”. “ف.م” بعد قيامهم بتخزين مواد تبغ “الشمة ” مغشوشة ومسمومة وبيعها في السوق بدون سجل تجاري بشراقة.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى ورود معلومات الى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. بشراقة بقيام ثلاث شباب يقومون بتخزين ووبيع مواد تبغ مغشوشة ومسمومة.

وبعد مداهمة المكان مستودع يعود لاحد المتهمين بشراقة تم حجز حوالي كمية معتبرة من مادة التبغ ( الشمة). وتوقيف 03 ثلاثة اشخاص.

هذا وقد وجهت لهم جنحة الغش والتدليس وعرض للبيع مواد مغشوشة ومسموسة بدون سجل تجاري ولا فواتير.