 ثلاث قُصر وراء مقتل صاحب مطعم بتمالوس بسكيكدة 

تمكن عناصر أمن دائرة تمالوس بسكيكدة، من تحديد هوية ثلاثة عناصر من العصابة التي قامت بقتل صاحب مطعم بحي الحامورة ببلدية تمالوس الليلة الماضية.

قبل توقيفهم وهم 3 قصر يقطنون بنفس حي الضحية الذي توفي نتيجة تعرضه لإعتداء .

وحسب مصادر”النهار”، فإن التحريات التي باشرتها المصالح المذكورة، فور تلقيها الخبر ومن خلال تنقلها إلى عين المكان.

حيث تمكنت من تحديد هوية 3 عناصر كلهم قصر تتراوح اعمارهم بين 15 و 16 سنة تم توقيفهم.

وقدإعترف الموقوفون بارتكابهم للجريمة، بعد التحقيق معم والذي لايزال متواصلا للوصول إلى حقائق أخرى.