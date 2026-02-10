ثلاث ميداليات حصيلة الجزائر في كأس إفريقيا لتنس الطاولة

بصم عناصر المنتخب الوطني، لتنس الطاولة على مشاركة مشرفة في منافسة كأس إفريقيا، التي جرت بمدينة “بنغازي” الليبية، ما بين الـ 7 والـ 9 فيفري الجاري، بحصدهم 3 ميداليات، حجزوا بفضلها تأشيرة البطولة العالمية “مكاو”.

وتوج المتألق مهدي بولوسة، بميدالية فضية، بعد هزيمته في النهائي على يد المصري. عمر عصر أمس الاثنين. بنتيجة 4-3، بعدما كان قد حقق مفاجأة مدوية بإقصائه بطل افريقيا 4 مرات، النيجيري كادري أرونا، في نصف النهائي.

كما افتك زميله ستيفان أويش، ميدالية برونزية، وتأشيرة مونديال 2026. بعد خروجه من نصف نهائي البطولة الإفريقية، أمام المصري عمر عصر.

فيما كانت الميدالية البرونزية الأخرى، من نصيب اللاعب الصاعدة، تانية موريس، التي سقطت في نصف النهائي أمام المصرية دينا مشرف (4-2). وكانت صاحبة الـ 16 ربيعا. قد بلغت المربع الذهبي اثر فوزها على التونسية عبير حاج صالح.