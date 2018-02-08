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ثلاث ميداليات للجزائر في البطولة الإفريقية للدراجات

الرياضة
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ثلاث ميداليات للجزائر في البطولة الإفريقية للدراجات
بقلم كريم.تيغرمت

أحرز المنتخب الوطني للدراجات ثلاث ميداليات، في اليوم الأول من منافسة بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار الجارية فعالياتها بالمغرب.

وكشفت (و.أ.ج) عن نيل فريق النخبة “للسرعة”، الممثل في كل من أيوب كرار، محمد بوزيدي، والخصيب ساسان الميدالية الفضية.

في حين عادة البرونزية الأولى لثلاثي الأواسط والصديق بن قنيف، يوسف بوخاري، وعبد الجليل جيلالي، في سباق السرعة حسب الفرق.

أما البرونزية الثانية، فكانت من نصيب الرباعي، الخصيب ساسان، محمد بوزيدي، إسماعيل للوشي، وكريم حاج بوزيد، في سباق التتابع حسب الفرق.

وتتواصل فعاليات هذه البطولة الإفريقية الجارية بالمغرب التي انطلقت في الـ7 فيفري الجري إلى غاية الـ 10 من ذات الشهر.

 

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