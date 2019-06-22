ثلث أطفال الجزائر يملكون “سمارت فون”

كشفت دراسة أجريت بجامعة وهران2 محمد بن أحمد أن حوالي ثلثي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12عامًا لديهم هاتف ذكي”سمارت فون”.

واوضح البرفسور حبيب تيليوين مدير مختبر الأبحاث للعمليات التعليمية والسياقات الاجتماعية ومنسق الاستبيان الذي شمل عينة تمثل 3500 طالب.

أن 62 بالمئة من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع أن لديهم هاتفًا محمولا.

حيث تم إجراء الإستبيان هذه السنة، بـ 3 ولايات وهي : وهران، تلمسان والبيض.

من جهة اخرى ركزت الأسئلة، من بين أمور أخرى، على الجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية والمدرسة واستخدام وقت الفراغ