ثلوج.. أمطار تتعدى 50 ملم وموجة برد بداية من الأحد

افادت النماذج الرقمية، اليوم السبت، أن العديد من ولايات الوطن، ستعرف ثلوج و أمطار رعدية بداية من يوم غد الأحد. كما سيخص المناطق الشمالية الوسطى و الشرقية، وأيضا الداخلية والجنوبية.

و أشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الأمطار الرعدية الغزيرة، قد تتعدى 50 ملم محليا، على أغلب الولايات الوسطى و الشرقية. في حين، سيكون أكثر نشاطا واعتبارا في والولايات الساحلية. و تخص هذه الأمطار كل من العاصمة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، سوق أهراس، قسنطينة، تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، أم البواقي. إضافة إلى برج بوعريريج، البليدة، المدية، البويرة.

و حسب التوقعات الطويلة المدى، فإن الولايات الجنوبية، ستشهد تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة تتعدى 20 ملم بداية من يوم الجمعة. و هذا على كل من بشار، بني عباس، عين الصفراء، غرداية، زلفانة، المنيعة، إن صالح، الوادي، المغير، تقرت، وورقلة.

ثلوج على مرتفعات 1200 م

كما جاء في النماذج الرقمية، أن الثلوج ستكون حاضرة بداية من ليلة الأحد إلى الاثنين. و هذا على أغلب المرتفعات التي يفوق علوها 1000 و 1200 متر خاصة المرتفعات الداخلية الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فستعرف انخفاضا، حيث سيكون تراجع جد ملحوظ باندفاع كتلة هوائية باردة .

و ستصل الحرارة خلال الفترة المسائية و الصباحية، 1 درجة، في كل من قسنطينة، سطيف، أم البواقي، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة. 2 درجة في النعامة، البيض، مشرية، 4 درجات في عين الدفلى، الجلفة 5 درجات .

كما ستعرف السواحل الوطنية، أجواء باردة هي الأخرى، بحرارة لن تتعدى 6 درجات.

أما القصوى ستنخفض خلال يوم الغد، حيث ستقارب 18 درجة بالعاصمة، حتى السواحل الشرقية مثل عنابة، جيجل، سكيكدة، بجاية.

وفي الولايات الجنوبية ستكون الأجواء باردة، حيث ستتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة .

و عن حالة البحر، فسيكون مضطرب على أغلب السواحل الوطنية، خاصة الشرقية. و الرياح ستتعدى 50 كلم/سا و علو الأمواج تتعدى 4 أمتار و النصف.