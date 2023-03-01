ثلوج.. أمطار تصل إلى 50 ملم ورياح قوية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية في عديد الولايات.



كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. ويمكن أن تتعدى 50 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. إلى غاية الساعة 15:00 اليوم الأربعاء.

أما الولايات المعنية، فهي كل من الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف وسكيكدة.

كما نبهت المصلحة ذاتها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليو. وهذا في كل من عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة وبرج بوعريريج.

في حين، وضع ديوان الأرصاد الجوية، نشرية خاصة، تفيد باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية. التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر، بسمك يتراوح بين 10 و 20 سم ويستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

أما الولايات المعنية بالثلوج فهي المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج وسطيف.

وبخصوص الرياح القوية، فستستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم في كل من سكيكدة، عنابة و الطارف.

طرقات مغلقة بسبب الثلوج

وكشفت وحدات الدرك الوطني، أن بعض الطرق والمحاور الولائية، مغلقة بسبب التراكم الكثيف للثلوج. وحسبما أفادت به وحدات الدرك الوطني، فإن تراكم الثلوج أغلقت الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو والطريق الوطني رقم15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو.

كما أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول.

ويشهد الطريق الولائي رقم 14 على مستوى منطقة بوحريز بلدية أغبال هو الآخر تراكم الثلوج. والطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي بني ميلك وداموس ولاية تيبازة.