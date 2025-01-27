ثلوج.. أمطار جد غزيرة وبرودة شديدة غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار غزيرة وثلوج، على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، ستعود الأجواء الباردة والممطرة وحتى المثلجة، لتميز أغلب المناطق الشمالية، بداية من يوم غد الثلاثاء.

وسيدخل منخفض للضغط الجوي، خلال الساعات القادمة، إلى المناطق الشمالية، ويكون محمل بأمطار وثلوج.

وستعرف المناطق الشمالية الغربية، صبيحة يوم غد الثلاثاء، تساقط أمطار متفرقة، ستخص ولايات غليزان وسيدي بلعباس، تلمسان، ومستغانم.

لتصبح الأمطار أكثر غزارة، وبكميات تتعدى 50 ملم محليا، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. وتنتقل إلى ولايات وهران ومستغانم وغليزان والشلف وتيبازة والعاصمة وبومرداس، البليدة والمدية.

وستكون الأمطار جد معتبرة، على الساعة السادسة مساء الغد، على المناطق الغربية والوسطى. وستخص ولايات الشلف وغليزان وتيارت وسعيدة وعين وسارة وتيارت والبويرة وتيزي وزو بجاية وجيجل.

وكذا ولايات العاصمة وتيبازة وبومرداس والبليدة والمدية.

كما ستعرف المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها بين 1000 و1200 متر تساقطا للثلوج.

لتعود الأجواء إلى الإستقرار يوم الأربعاء، ثم يصبح المنخفض الجوي أكثر شدة يوم الخميس، والذي سيعرف تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستعود إلى معدلها الفصلي بداية من يوم غد الثلاثاء، حيث ستتراوح بين 10 و19 درجة بالمناطق الشمالية، وبين 15 و30 درجة بالجنوب.

أما بخصوص درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح بين 4 و7 درجات بالمناطق الداخلية، وبين 8 و10 درجات بالمناطق الساحلية، وبين 10 و15 درجة بالجنوب.