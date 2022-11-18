ثلوج كثيفة.. أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة ورياح. بالإضافة كذلك إلى تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية والغربية التي يتراوح علوها مابين 1000 إلى 1200 متر.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بداية من أمسية اليوم الجمعة بسبب منخفض للضغط الجوي. يكون مصحوبا برياح قوية على المناطق الساحلية وأمطار تتراوح كميتها مابين 40 و50 ملم محليا وتستمر في التساقط إلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأضافت ذات النماذج أن الأمطار المتساقطة ستخص ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر. وكذا ولايات غليزان، تيارت، الشلف، تيسمسيلت، المدية وعين الدفلى. بالإضافة كذلك إلى ولايات، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة. كما ستتشاقط الأمطار على ولايات الطارف، ميلة، عنابة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، وسعيدة.

كما أشارت ذات النماذج لمصلحة الأرصاد الجوية، أن الإضطراب الجوي سيكون محملا بتساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية والغربية بداية من يوم غد السبت. والتي سيراوح سمكه مابين 5 إلى 15 سنتمتر. كما ستكون الأجواء جد باردة.

أما الرياح فستكون قوية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، جيجل، بجاية، سكيكدة. أين ستصل إلى 50 كلم/سا إلى غاية الثالثة من مساء غد السبت. كما سيكون البحر شديد الهيجان على كافة السواحل الوطنية أين سيصل علو الأمواج إلى 6 أمتار.

في حين ستكون درجات الحرارة منخفضة جدا والأجواء باردة. تصل إلى 2 درجات تحت الصفر على المرتفعات ولن تتعدى 3 درجات على المناطق الداخلية و8 درجات على السواحل خلال الصبيحة والليل. وتتراوح مابين 5 إلى 10 درجات بالجنوب. أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح مابين 20 إلى 22 درجة على السواحل. ومن 16 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية. ومن 20 إلى 29 درجة بالجنوب.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تعود الأجواء إلى الصفاء بداية من مساء الأحد المقبل على كافة المناطق الشمالية.

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