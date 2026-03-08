ثلوج.. أمطار رعدية وبرودة بهذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقس من ممطر إلى مشمس بالمناطق الغربية. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية. وتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1500 متر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و20 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 11 و20 بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس من مشمس إلى ممطر. وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و38 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.