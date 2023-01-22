ثلوج.. أمطار رعدية ورياح قوية طيلة النهار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من اضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج ورياح قوية على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الثلوج تخص كل من ولايات عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، تيسمسيلت، مسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي.

على المرتفعات التي يصل علوها بين 800 و900 متر، وفي القترة المسائية ينتقل إلى المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و700 متر. وهذا إلى غاية مساء اليوم الأحد.

أما الأمطار الرعدية فتخص كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، غليزان، معسكر. وعين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، البليدة، برج بوعريريج، سطيف. وميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، تبسة، خنشلة، باتنة أم البواقي. وستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 40 إلى 50 ملم محليا.

كما افادت مصلحة الأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الأول، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي.

وأفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن أمطار وثلوج كثيفة مستمرة بالتساقط إلى غاية نهاية شهر جانفي. مع تسجيل لأول مرة انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، أين ستشهد موجة برد شديدة على بعض الولايات.

كما أشارت النماذج، إلى أن تساقط الأمطار مرتقب بداية من يوم غد الأحد إلى الثلاثاء، في المناطق الوسطى والشرقية للبلاد. وبالمقابل، ستعود الثلوج من جديد إلى المدن الغربية وتستمر الأمطار بالتساقط بكميات معتبرة محليا بين 20 إلى 40 ملم محليا. كما ستستمر الثلوج الكثيفة في التساقط على جل المرتفعات الداخلية وخاصة الوسطى والشرقية. والتي يتراوح علوها ما بين 600 و700 متر بسمك سيتعدى 30 سم.

أما بخصوص التوقعات طويلة المدى، فحسب خارطة الضغط الجوي من الأحد إلى نهاية الشهر تستمر الأجواء الشتوية إلى 30 جانفي.