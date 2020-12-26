ثلوج.. أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط ثلوج يتعدى سمكها 20 سم، على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر.

ويستمر تساقط الثلوج حسب تنبيه المصلحة، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الأحد.

وعن الولايات المعنية، ذكر التنبيه أم البواقي، قالمة، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة،تيزي وزو،ميلة، جيجل، بجاية، سوق أهراس، برج بوعريريج،سطيف وخنشلة.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد تصل كميتها 50 ملم محليا.

ويستمر تساقط الأمطار حسب الديوان، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأحد.

وذكر التنبيه أن الولايات المعنية بجاية، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، الطارف، سوق أهراس، ميلة، جيجل وبرج بوعريريج.

وفي تنبيه آخر،حذرت الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرةن تصل كميتها 30 ملم محليا إلى غاية منتصف النهار.

وعن الولايات المعنية ذكر التنبيه، البويرة، تيزي وزو، البليدة، الجزائر العاصمة و بومرداس.

وفي نشرية بحرية خاصة حذرت ذات المصلحة من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة.

ويتعدى علو الأمواج حسب ذات النشرية، 4 أمتار على السواحل الشرقية، على أن تستمر الرياح من التاسعة إلى منتصف الليل.

أما عن السواحل المعنية بهذه الرياح فجاء في النشرية عنابة، القالة، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون ودلس.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 40 كلم في الساعة على السواحل الوسطى والغربية.

ويتعدى علو الأمواج يتعدى 3 أمتار طيلة نهار اليوم السبت.

وذكر التنبيه أن السواحل المعنية، هي كل من الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف والغزوات.