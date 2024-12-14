ثلوج.. أمطار رعدية وصقيع بهذه الولايات غدا الأحد

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم غد الأحد عودة تساقط الأمطار الغزيرة، وكذا الثلوج، عبر عدة ولايات.

وأفادت توقعات ديوان الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية، بداية من يوم غد الأحد، على المناطق الشرقية للبلاد. والمناطق الوسطى خلال الصبيحة وحتى الظهيرة.

فيما ستشهد المرتفعات الداخلية والوسطى الشرقية، والشرقية، تساقط الثلوج، بداية من مساء يوم غد الأحد.

وستخص الأمطار الرعدية، غدا الأحد، كل من من ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف. وستكون الأمطار أكثر غزارة طيلة نهار يوم غد الأحد بالمناطق الشرقية، خاصة الساحلية.

فيما ستشهد المناطق الوسطى، غدا، تساقط بعض الزخات المطرية، على فترات، وستكون الأجواء صافية غرب وجنوب الوطن.

أما بالنسبة ليوم الإثنين، فسيعرف تساقط أمطار، على السواحل الوسطى، على غرار ولايات العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة، عنابة، والطارف. ليعود الاستقرار في الوضعية الجوية، يوم الثلاثاء.

صقيع وبرودة شديدة على أغلب ولايات الوطن

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستعرف أغلبية ولايات الوطن، درجات حرارة دنيا جد منخفضة، وتشكل الصقيع بالصبيحة.

كما ستصل درجات الحرارة الدنيا بالمناطق الشمالية، إلى درجة تحت الصفر و0 درجة، على أغلب المناطق الداخلية.

أما السواحل فستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين درجتين إلى 7 درجات، وبالجنوب بين درجة واحدة إلى 7 درجات.

وبالنسبة للظهيرة، ستتراوح درجات الحرارة بين 7 و10 درجات بالمناطق الداخلية. وبين 13 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و20 درجة بالمناطق الجنوبية.