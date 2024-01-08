ثلوج.. أمطار غزيرة وأمواج عالية في هذه المناطق!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد على عدة ولايات بداية من مساء اليوم.

كما ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة، بين 20 و30 ملم ويمكن أن تتعدى 40 ملم. وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، إلى غاية بعد زوال يوم غد الاثنين.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة و سوق أهراس.

فيما حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1100 متر. حيث سيتراوح سمك الثلوج بين 10 و15 سم. إلى غاية منتصف نهار يوم غد الإثنين. في كل من ولايات تيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وبجاية. وجيجل وميلة وقسنطينة وأم البواقي قالمة وسوق أهراس.

وفي نشرية خاصة بحرية، حذرت الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على العديد من السواحل الوطنية. حيث سيتراوح علو الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.

كما ذكرت المصلحة ذاتها، أن السواحل المعنية بالأمواج العالية، هي كل من مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.