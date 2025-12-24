ثلوج..أمطار غزيرة وبرد شديد بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج. إضافة إلى تسجيل انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة بالعديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج الكثيفة هي كل من باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، تيزي وزو، تلمسان.

في حين، افادت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من تيزي وزو، المدية، الشلف. مستغانم، غليزان، معسكر، تيارت، سعيدة، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، البويرة، عين الدفلى، وهران.

وستشهد كل من ولايات سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، تيسمسيلت، البيض، موجة برد شديدة بداية من اليوم.