ثلوج.. أمطار غزيرة وبرد شديد بهذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار جد غزيرة وثلوج، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية غزيرة. وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 900 متر.

وأفاد تنبيه من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، بتساقط أمطار غزيرة غدا، على كل من ولايات العاصمة، تيبازة. البليدة، بومرداس، البويرة، المدية، تيزي وزو. وكذا ولايات الشلف، مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت وسعيدة.

فيما أفاد تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، بتساقط أمطار على ولايات جيجل، الجلفة، سيدي بلعباس، تلمسان وأدرار.

كما أفاد تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، بتساقط ثلوج كثيفة، غدا، على كل من ولايات تيسمسيلت، تيارت، الجلفة والأغواط.

وأفاد تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، بتساقط ثلوج على كل من ولايات تلمسان، النعامة، البيض والأغواط.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 13 و15 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 4 و13 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا. وستسجل موجة برد غدا بكل من ولايات النعامة، البيض وبشار.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية شمال الصحراء والواحات وبالجنوب الغربي. وتساقط ثلوج على قمم جبل عنتر وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.