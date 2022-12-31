ثلوج.. أمطار غزيرة وبرد شديد في هذه المناطق

أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن بداية قدوم الاضطراب الجوي، إلى الجزائر بداية من نهاية الأسبوع. كما أشارت النماذج إلى أن ثلوج وأمطار غزيرة مرتقبة طيلة الأسبوع المقبل.

في حين، أوضحت النشرية الجوية اليومية، لقناة النهار، أن الأمطار والثلوج ستكون حاضرة، بداية من الأربعاء في المناطق الغربية للبلاد. وسيتوغل الاضطراب الجوي إلى المناطق الشمالية بداية من الجمعة 6 جانفي. مع تراجع في درجات الحرارة إن لم تتغير النماذج الرقمية.

أما عن درجات الحرارة، فستكون مرتفعة نسبيا، حيث سجلت النماذج الرقمية حوالي 20 إلى 28 درجة الشمال والجنوبية في الظهيرة. وخلال الفترة المسائية والصباحية، ستكون الأجواء باردة جدا، أين سجلت -0 و-2 درجة في المناطق الداخلية الغربية والوسطى والشرقية. أما في شمال البلاد فستكون 5 إلى 10 درجات والجنوب 3 درجات كأقصى حد.

وتشير ذات النماذج، إلى أن الأمطار ستنتقل تدريجيا إلى الولايات الوسطى، مع تراجع في درجات الحرارة إن لم تتغير النماذج الرقمية.

أما عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، فستبقى الأجواء مشمسة مع بعض السحب السفلى والضباب خلال الصبيحة على الولايات الشمالية للوطن. بسبب مرتفع للضغط الجوي متمركز على دول بحر الابيض المتوسط.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن يبقى البحر جميل وهادئ طيلة الأيام المقبلة على طول الشريط الساحلي مع رياح لن تتعدى 20 كلم/سا.