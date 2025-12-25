ثلوج..أمطار غزيرة وبرد شديد في 35 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من قدوم اضذراب جوي محمل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة. وهذا على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها في بيان لها من المستوى الأول غلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي كل من بجاية. تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، سطيف، باتنة، بسكرة، برج بوعريريج. البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، المسيلة، الجلفة، أولاد جلال، غرداية، تيارت. الأغواط، معسكر، غليزان، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، النعامة، بشار وهران، عين تموشنت، بني عباس، تيميمون.

وحذر الديوان للأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج كثيفة في كل من ولايات باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو، بجاية، البويرة.

كما ستشهد خنشلة، باتنة، سكيف، برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط، البيض، انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور